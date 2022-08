Nach dem fulminanten Start des FC Bayern traten am Samstag zum Auftakt der neuen deutschen Bundesliga-Saison einige Österreicher äußerst auffällig in Erscheinung. Michael Gregoritsch wurde anlässlich des Gastspiels des SC Freiburg in Augsburg von seinem Ex-Klub verabschiedet und erzielte sodann beim 4:0-Erfolg seines neuen Vereins 15 Sekunden nach der Pause das 1:0. Karim Onisiwo avancierte beim 2:1-Erfolg von Mainz in Bochum mit beiden Treffern zum Matchwinner. Sein Landsmann Kevin Stöger erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber. Borussia Dortmund setzte sich im Topspiel der ersten Runde gegen Leverkusen durch einen Treffer von Marco Reus (9.) mit 1:0 durch. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi musste schon nach 20 Minuten verletzt vom Platz.

Aufsteiger Werder Bremen teilte mit dem VfL Wolfsburg beim 2:2 (2:1) zum Auftakt die Punkte. Das erste Rufzeichen der Partie setzten die "Wölfe". Nach einem tollen Assist von Patrick Wimmer, der sein erstes Bundesligaspiel für den VfL bestritt, besorgte Lukas Nmecha die Führung (11.). Niklas Füllkrug und Leonardo Bittencourt drehten mit einem Doppelschlag (21., 23.) noch vor der Pause zwischenzeitlich die Partie. In einer ereignisarmen zweiten Hälfte gelang Josuha Guilavogui in der 84. Minute der Ausgleich. Marco Friedl führte Werder als Kapitän aufs Feld und spielte durch.

Rot für Posch

Beim 3:1 (1:1) zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim stellte Stefan Posch den Spielverlauf früh auf den Kopf. Der Hoffenheimer sah aufgrund eines Foulspiels bereits nach 19 Minuten die Gelb-Rote-Karte und sorgte für den ersten Platzverweis der neuen Spielzeit.

Im Berliner Derby feierte Union einen klaren 3:1 (1:0)-Heimerfolg über den Stadtrivalen Hertha BSC. Jordan Siebatcheu (32.) sowie Sheraldo Becker (50.) und Robin Knoche (55.) sorgten für klare Verhältnisse. Dodi Lukebakio gelang nur noch der Ehrentreffer (85.). Union-Kapitän Christopher Trimmel spielte durch.