Erling Haaland ist nicht zu stoppen. Der Norweger traf auch in seinem dritten Spiel für Dortmund - und jedes Mal zumindest doppelt. Sieben Tore in drei Bundesligaspielen hat vor dem 19-Jährigen noch keiner erzielt.

Erling Haaland © AP

Gegen Union Berlin stand Erling Haaland erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund. Dieser Umstand hinderte ihn nicht daran, Tore zu erzielen. Beim 5:0 der Borussia war der Norweger abermals doppelt erfolgreich. Im dritten Einsatz traf Haaland zum dritten Mal mehrfach. In seinem ersten Spiel für den BVB hatte der 19-Jährige drei Mal getroffen, seither jeweils zwei Mal.

Sieben Tore in drei Bundesliga-Spielen bedeuten Bundesliga-Rekord. Auch gegen Union gilt: Wenn Haaland auf das Tor schießt, dann geht der Ball auch rein. In seinen drei Partien für den BVB wurde noch kein Torschuss Haalands pariert. Am beeindruckendsten ist aber die Zeit, die der Mittelstürmer pro Tor braucht: Sagenhafte 19 Minuten!