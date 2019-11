Ausgerechnet das Schlagerspiel Bayern gegen Dortmund verursacht aufgrund der großen Nachfrage Bildausfälle bei den Streamingdiensten von Sky. Auch in Österreich. Der Sender arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.

Das ist bitter! Ausgerechnet beim Schlagerspiel der deutschen Bundesliga, Bayern gegen Dortmund, hat Pay-TV-Sender Sky Ausfälle im Streamingdienst "Sky Go" und bei "Sky Ticket" zu beklagen. Der Ansturm der Fans auf den Schlager war wohl zu groß.

In Österreich sind rund 2600 Kunden davon betroffen. In Deutschland allerdings mehr als 100.000! Die Seite "allesstoerungen.de" berichtet von in der Spitze knapp 70.000 Meldungen von Sky-Go-Kunden und weiteren 40.000 Sky-Ticket-Störungsmeldungen. Der Sender entschuldigte sich vie Facebook.

Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. — Sky Sport (@SkySportDE) November 9, 2019

Zur Halbzeit führen die Bayern dank eines Tores von Robert Lewandowski mit 1:0. HIER geht es zum Liveticker der Partie.

Auch die österreichische Sky-Redaktion entschuldigte sich via Twitter bei ihren Kunden. Offen bleibt, was die Gegenleistung sein wird - denn die Kunden haben für das Sky-Abo ja bezhalt.