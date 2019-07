Facebook

Großes Interesse an David Alaba © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Der FC Barcelona scheint noch nicht genug vom Transfergeschäft in dieser Saison zu haben. Neben der Verpflichtung von Antoine Griezmann und den Gerüchten über einen Neymar-Rückkauf sind die Katalanen nun auch an David Alaba dran. Neben dem amtierenden spanischen Meister mischt sich aber auch Manchester City im Poker um den Linksverteidiger ein.

Immer wieder tauchten in den letzten Jahren Gerüchte über einen möglichen Wechsel vom Teamspieler Richtung Barcelona auf. Die Bayern entkräfteten diese aber bisher schnell und gaben bekannt, Alaba sei "unverkäuflich". Heuer jedoch scheint sich die Ausgangslage geändert zu haben. Alaba hat beim deutschen Rekordmeister nur noch einen Vertrag bis 2021 und wird dadurch womöglich günstiger zu haben sein. Das Interesse vom FC Barcelona sei für Alaba "eine riesen Ehre", wie er selbst während der US-Tour der Bayern sagt.

Auch Mancherster City würde den Österreicher gerne in seinen Reihen sehen. Coach Pep Guardiola schätzt Alaba sehr, der Spanier trainierte den Wiener auch schon in München. Dort wird man übrigens bei einem Angebot von den Engländern hellhörig. So soll Leroy Sane im Tausch zu Alaba an die Säbener Straße wechseln. Der 27-Jährige zeigt sich jedenfalls nicht abgeneigt von einem Tapetenwechsel: "Ich kann mir vorstellen, auch etwas anderes zu sehen."