Andre Breitenreiter © GEPA pictures

Hannover 96 hat am Tag nach der 1:5-Niederlage in Dortmund die Notbremse gezogen. Der abstiegsbedrohte deutsche Fußball-Bundesligist trennte sich am Sonntag von Trainer Andre Breitenreiter. Wer Nachfolger wird, ist noch offen, als Kandidat wird in deutschen Medien auch Peter Stöger genannt.

Die Hannoveraner, bei denen ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer unter Vertrag steht, warten seit acht Meisterschaftsspielen auf einen Sieg. Zuletzt setzte es für den Vorletzten drei Niederlagen in Folge. Breitenreiter hatte den Verein im März 2017 übernommen und schaffte mit Hannover die Rückkehr in die Bundesliga.