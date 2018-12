Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andre Breitenreiter © APA/AFP/dpa/MARIUS BECKER

Fußball-Trainer Andre Breitenreiter von Hannover 96 hat in einer denkwürdigen Pressekonferenz seine angedrohte Urlaubsstreichung verteidigt und seinen Stürmer Niclas Füllkrug kritisiert. Mit dem Angreifer war er bereits am Sonntag im Training nach der 0:4-Niederlage gegen Bayern München aneinandergeraten.

Vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) verglich Breitenreiter das Verhalten des 25-Jährigen mit dem eines Schülers: "Wenn Ihr Kind mit einer Sechs in der Matheklausur nach Hause kommt und der Lehrer dazu noch sagt: Ihr Kind hat diese Arbeit schon nach zwei Minuten abgegeben. Was macht man dann zu Hause? Man geht die Arbeit noch einmal komplett durch", meinte der Coach des Clubs von ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer.

"Danach kommt das Mittagessen auf den Tisch, und es gibt nicht das gewünschte Rinderfilet, sondern eine Nudelsuppe. Und das Kind quittiert diese Nudelsuppe mit der Aussage: Ey Alte, was hast du denn hier für ein Essen auf den Tisch gebracht? Bei so etwas greife ich immer ein. Das sind Prinzipien, gegen die verstoßen wurden", betonte der 45-Jährige.

Drohung den Urlaub zu streichen erneuert

Breitenreiter unterstrich am Dienstag auch noch einmal seine Ankündigung, den Spielern des Tabellenletzten den Weihnachtsurlaub zu streichen, falls sie aus den beiden Spielen beim SC Freiburg und gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag nicht mindestens drei Punkte holen sollten. "Wenn meine Versetzung in der Schule gefährdet ist, dann mache ich auch nicht vier Jahre, vier Wochen oder vier Tage Urlaub, sondern dann übe ich", meinte der Trainer. "Wir haben uns in den letzten 14 Tagen in gleich zwei Spielen wehrlos ergeben. Das ist eine Ausnahmesituation. Und die erfordert besondere Maßnahmen. Wir haben deshalb beschlossen, es etwas rauer angehen zu lassen."