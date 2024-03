In der deutschen Bundesliga kam es beim Duell zwischen dem FC Bayern und Mainz 05 kam es zu tragischen Minuten. Josuha Guilavogui, Defensivspieler der Mainzer, blieb regungslos liegen, nachdem er das Knie von Anthony Caci in das Gesicht bekam. Er hatte seine Zunge verschluckt – Schiedsrichter Patrick Ittrich handelte pfeilschnell: Er brachte den Fußballer in die stabile Seitenlage und zog ihm die Zunge aus dem Rachen.

„Wenn einer da so liegt, dann musst du schnell handeln. Ich habe ja schon viele solcher Situationen erlebt. Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da“, erklärte der Schiedsrichter nach dem Spiel in der Mixed Zone.