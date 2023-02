Die Königlichen aus Madrid wurden von den spanischen Medien natürlich gefeiert. In England war das Gegenteil der Fall. Die Medien gingen mit dem FC Liverpool hart ins Gericht.

Die Pressestimmen in England zum Real-Kantersieg:

"Daily Mirror": "Es war das erste Mal, dass Liverpool überhaupt fünf Tore in Anfield in einem Champions-League-Spiel kassierte, und es hat seine Hoffnungen, die Champions League zu gewinnen, erstmals seit 2019 komplett zerstört."

"Daily Mail": "Anfield ist ein Ort, an dem anderen Teams eine Aufholjagd gelingt, aber nicht Liverpool. Anfield ist eigentlich, besonders in Champions-League-Nächten, ein Ort, in dem Liverpool die Träume seiner Gegner zerstört, nicht andersherum."

Der FC Liverpool am Boden © AP

"Guardian": "Es war Liverpool, das zerbrach beim ersten Anzeichen von Turbulenzen, welche nach dem ersten Tor des Abends seiner Nemesis, Vinícius Júnior, begannen. Es war die 21. Minute, und das Ausmaß des Zusammenbruchs der Heim-Mannschaft anschließend legte die Bruchstellen offen, die eine schwierige Saison umrahmt hatten."

"The Sun": "Blamierte Reds vermasseln Zwei-Tore-Vorsprung und stürzen bei der schlimmsten Champions-League-Niederlage in Anfield ab. Als sich eine Nacht der Geschichte und des Lustspiels in Erniedrigung und Schrecken verwandelte, konnte Jürgen Klopp nur noch die Trümmer seines Anfield-Imperiums betrachten."

Die spanischen Pressestimmen zum Spiel:

"As": "Anfield lag Vinícius zu Füßen. Der Brasilianer war der beste Spieler eines historischen Abends: Er erzielte zwei Tore, spielte das Foul zum dritten Treffer heraus und assistierte Karim Benzema."

"El País": "Manchmal scheint Madrid nicht Real zu sein. Die erstaunlichste Mannschaft der Geschichte hört nicht auf, zu überraschen. Was in Liverpool geschehen ist, lässt große Aufholjagden in Chamartín wie einen Witz aussehen."

Vinicius Junior drückte der Partie mit zwei Toren den Stempel auf © APA/AFP/PAUL ELLIS

"Marca": "Anfield erliegt dem Zauber von Real Madrid. Der Klub hat dem mythischsten Schauplatz des englischen Fußballs seinen Stempel des Champions-League-Siegers aufgedrückt."

"Mundo Deportivo": "Real Madrid hat anderthalb Füße im Viertelfinale der Champions League. Noch steht zwar das Rückspiel am 15. März im Bernabéu an, aber nach dem Torfest gegen Liverpool in Anfield müsste es Ancelottis Team schon sehr schlecht machen, um nicht in die nächste Runde zu kommen."