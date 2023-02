Seit einem Dreivierteljahr befindet sich die Frankfurter Fußballszene im Ausnahmezustand, und das mehr oder weniger ohne Unterlass. In der vergangenen Saison gelang der Eintracht mit dem Triumph in der Europa League der große Wurf. Aber der internationale Titel genügte nicht. So bescheiden Trainer Oliver Glasner nach außen hin wirkt und es, was seine persönliche Einstellung betrifft, auch ist, so hoch sind mittlerweile die sportlichen Ansprüche. In der spannendsten Bundesliga-Saison seit langer Zeit hat sich Frankfurt vom Mittelfeld emanzipiert und im erweiterten Spitzenfeld etabliert. In der Champions League darf der Außenseiter aus deutschen Landen auch im Achtelfinale noch seine die arrivierten Abonnenten störenden Kreise ziehen.