Dinamo Zagreb mit dem Wiener Robert Ljubicic hat die Salzburg-Gruppe E der Fußball-Champions-League mit einer Überraschung eröffnet. Der kroatische Meister besiegte am Dienstag in Zagreb Chelsea mit 1:0 (1:0). Mislav Orsic erzielte in der 13. Minute den Siegtreffer gegen den schwer enttäuschenden englischen Topclub.

Im Stadion Maksimir konnte der mit Rekordausgaben aufgerüstete Chelsea FC mit viel Ballbesitz wenig anfangen und offenbarte zudem defensive Schwächen. Dinamo war im Konter stets gefährlich, einer der ersten Gegenstöße brachte auch die Führung. Ljubicic, der links in der Abwehrkette eine sehr starke Leistung bot, fing am eigenen Sechzehner einen Pass ab und leitete mit einem weiten Ball den Konter ein. Orsic sprintete dem um über 80 Millionen Euro verpflichteten Wesley Fofana davon und schloss gefühlvoll zum 1:0 ab.

Kurz nach der Pause fehlte den Kroaten nur wenig auf das zweite Tor, als Chelsea-Torhüter Kepa einen Weitschuss von Stefan Ristovski ans Lattenkreuz lenken konnte (56.). Im Finish macht der Champions-League-Sieger von 2021 Druck, doch nur in der 86. Minute wackelte die Zagreber Abwehr wirklich. Reece James traf die Stange, den nächsten Versuch von Mason Mount parierte Torhüter Dominik Livakovic.

In Gruppe F holten die Gäste drei Punkte, Schachtar Donezk gewann bei RB Leipzig mit 4:1 (1:0). Die Sachsen gerieten nach einem krassen Fauxpas von Torhüter Peter Gulacsi in Rückstand. Der Ungar verlor ohne Bedrängnis den Ball an Marian Shved, der nur noch ins leere Tor einschießen musste (16.). Die Leipziger Freude über den Ausgleich von Mohamed Simakan (57.) währte nur kurz, Shved brachte die Ukrainer nur eine Minute später wieder in Führung. Mykhailo Mudryk (76.) und Lassina Traore (85.) machten die bittere Heimpleite von RB perfekt. Leipzig-Trainer Domenico Tedesco setzte erstmals in der Startelf im zentralen Mittelfeld gemeinsam auf die beiden ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (bis 82.) und Xaver Schlager (bis 70.).

Real Madrid gewann gegen Celtic Glasgow mit 3:0 auswärts in Gruppe F. Dortmund schlug in Gruppe G Kopenhagen zu Hause 3:0, Manchester City gewann im zweiten Spiel dieser Gruppe 4:0 bei Sevilla. In Gruppe H siegte Benfica Lissabon zu Hause gegen Maccabi Haifa 2:0, PSG setzte sich im Parallelspiel mit 2:1 gegen Juventus durch.