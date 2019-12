0:2 in Champions League

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Salzburgs Valci, Minamino und Haaland verabschiedeten sich von ihren Fans © GEPA pictures

Der Traum von Salzburg, in der Champions League zu überwintern, ist zu Ende gegangen. Die Mozartstädter mussten sich am letzten Spieltag der Gruppenphase zu Hause dem FC Liverpool mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Der Titelverteidiger steht damit im Achtelfinale, während die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch im Sechzehntelfinale der Europa League weiterspielen darf.

Dabei sorgte ein Doppelschlag vor knapp 30.000 Zusehern in Wals-Siezenheim für die Entscheidung. Zuerst köpfelte Naby Keita aus rund zehn Metern ein (57.). Nur eine Minute später sorgte Mo Salah mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins leere Tor für die Entscheidung. Beide Male sah ÖFB-Teamtormann Cican Stankovic nicht gut aus.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen!

Schade, denn es war der 27-Jährige, der Österreichs Meister lange Zeit in der Partie gehalten hatte. Vor allem Salah scheiterte einige Male (5., 50) an Stankovic. Der Ägypter traf zudem in aussichtsreicher Position das Tor nicht (29., 48.).

Technische Daten Salzburg - Liverpool 0:2. Tore: Keita (57.), Salah (58.)



Salzburg: Stankovic; Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic (68. Daka), Szoboszlai (89. Ashimeru); Hwang, Haaland (76. Okugawa) Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren (53. Gomez), Van Dijk, Robertson; Keita (87. Origi), Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino (75. Milner), Mane Gelbe Karten: keine bzw. Mane Red-Bull-Arena, 29.520 (ausverkauft), SR Danny

Makkelie (NED)

Salzburg legte frech los und kam in der Offensive immer wieder zu Möglichkeiten. Allerdings ließ der Torabschluss zu wünschen übrig. Hee-Chan Hwang (7.), Takumi Minamino (7., 43.), Erling Haaland (24., 47) und Enock Mwepu (41.) agierten aber zu harmlos und zu wenig zielstrebig.

Wir sind enttäuscht. Aber ich bin richtig stolz auf meine Jungs. Es war nicht unser Abend. Aber Chapeau für Liverpool. Jesse Marsch

Österreichs Serienmeister blieb erstmals in dieser Champions-League-Saison ohne Torerfolg, womit auch Haaland den Rekord verpasste, als erster Spieler überhaupt in seinen ersten sechs Einsätzen in der Eliteliga immer zu scoren.

Die besten Bilder: Salzburg scheidet nach 0:2-Niederlage aus der Champions League aus Das Bild täuscht. Erling Braut Haaland gelingt es in dieser Situation nicht, gegen den brasilianischen Welttorhüter erfolgreich abzuschließen. APA/AFP/JOE KLAMAR Salzburg und Liverpool schenkten sich nahezu nichts. Um jeden Ball wurde gekämpft, so auch hier zwischen Sadio Mane und Rasmus Kristensen. APA/KRUGFOTO Österreichs Teamtorhüter Cican Stankovic zeigte mit starken Paraden auf. APA/AFP/JOE KLAMAR Nach torloser ersten Halbzeit dann der Doppelschlag der Reds. Zuerst netzte Naby Keita die Kopfballgelegenheit zum 1:0 ein ... AP ...ehe Salah nur 100 Sekunden später Stankovic umkurvte und den Torevorsprung verdoppelte. APA/AFP/JOE KLAMAR Klicken Sie sich durch die besten Bilder... GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA 1/14

Dennoch konnten die Salzburger zu keiner Zeit jene Stärken ausspielen, die man von ihnen gewohnt ist. Die Gäste agierten zielstrebiger und gefährlicher. "Es war ein geiler Fight. Wir waren zu kompliziert unterwegs. Wir hätten die letzten Pässe viel besser spielen müssen. Aber wir werden sehr viel aus diesen Spielen mitnehmen", analysierte Zlatko Junuzovic. "Schämen müssen wir uns nicht."

Quiz Maker - powered by Riddle

Liverpools Abwehrchef Virgil Van Dijk analyiserte: "Salzburg ist ein wirklich starkes Team. Wir haben das gut gemacht und zwei unserer Chancen genutzt." Liverpool-Trainer Jürgen Klopp lobte die Salzburger über den grünen Klee: "Es ist überragend, wie Salzburg spielt. Das ist super Fußball. Sie haben uns so viel abverlangt, so schlau gespielt. Beide Mannschaften haben richtig was rausgehauen. Es war ein tolles Fußballspiel."