Salah und Co. überlaufen starke Salzburger © APA/KRUGFOTO

Nach einer 0:2-Niederlage scheidet der FC Salzburg aus der Champions League in der Gruppenphase aus. In einer attraktiven, flotten Partie entscheidet schließlich der FC Liverpool das Duell mit Österreichs Serienmeister für sich. Den Salzburgern gelang es dabei, das Spiel lange offen zu halten. Schließlich mussten sich die Mozartstädter der individuellen Klasse der "Reds" beugen, die durch einen Doppelschlag von Naby Keita und Mo Salah das Achtelfinalticket lösten. Für die Elf von Jesse Marsch wartet nun im Frühjahr die Europa League, wo man ins Sechzehntelfinale einsteigt.

Salzburg ist on fire! #SALLIV — Florian Hellmuth (@chieff89) December 10, 2019

Salzburg startete mit viel Tempo in das Entscheidungsspiel. Bereits in den ersten Sekunden wurde mit Pässen in die Tiefe der schnelle Erling Haaland gesucht, aber Liverpools Star-Verteidiger Virgil Van Djik vereitelte den Auftakt nach Maß aus österreichischer Sicht.

Die erste Großchance in der flotten Anfangsphase, in der es hin und her ging, gehörte den Reds. Salah scheiterte aber am glänzend reagierenden Cican Stankovic. Im direkten Gegenzug war es dann Hee-Chan Hwang, der gegen Alisson vergab.

Salzburg ließ sich vor Rekordkulisse und prominenten Gegner nicht einschüchtern. Stankovic verhinderte zudem mit einer starken Parade gegen Sadio Mane den Gegentreffer.

113 Millionen Marktwert vs. fucking unfassbare 1,18 Milliarden Marktwert. Ist ganz unterhaltsam. #SALLIV — Aufziehvogel_LE (@Aufziehvogel_LE) December 10, 2019

Die finanzielle Überlegenheit spiegelte sich zunächst nicht auf dem Feld wider. Chancen hüben wie drüben, sorgten auch bei eisigen Temperaturen für ein hitziges Spiel in Salzburg.

Chancenwucher in Salzburg! Kann man da Anzeige erstatten? #SALLIV — Florian Reis (@vunallemebbes) December 10, 2019

Gegen Ende der Pause vergab Liverpool noch einige Großchancen. Vor allem die ehemaligen Bullen Naby Keita und Sadio Mane ließen gute Gelegenheiten aus, um Liverpool in Führung zu schießen und leisteten damit ihren ungewollten Beitrag für eine torlose erste Spielhälfte.

Wenn die beiden Teams in der 2.HZ aber so weiter pressen kommen in den 45 Minuten mehr Kinder auf die Welt als wie in einer Geburtenklinik. Die sind ja Irre.#SALLIV #UCL #DAZN — Adrian (@adrianslayer87) December 10, 2019

Das unterhaltsame Kräftemessen veranlasste auch so manchen User zu weniger ernst gemeinten Halbzeit-Fazits.

Und plötzlich ging es Schlag auf Schlag. Zuerst sorgte eine Kombination der beiden Ex-Salzburger Mane und Keita für das 1:0 für Liverpool. Nur eine Minute später stellte Salah auf 2:0.

Hab jetzt wieder sturmfrei. Alle gäste, freunde, verwandten sind plötzlich abgehauen. Was läuft eigentlich bei universum? #SALLIV — christoph geiler (@ChristophGeiler) December 10, 2019

Der Doppelschlag von Liverpool drückte die Stimmung. Binnen nicht einmal 120 Sekunden schlug der amtierende Champion eiskalt zu.

Bevor es für die Bullen jetzt in die wohlverdiente Winterpause geht, wartet noch das abschließende Spiel gegen den TSV Hartberg. Das Abenteuer Champions League ist nach der Gruppenphase zu Ende, es bleibt die Europa League im Frühjahr.

Danke. Salzburg, danke. Teuer in der Champions League verkauft und gezeigt, was man drauf hat. Danke.



Und jetzt heißt es: Die Europa League rocken.#SALLIV pic.twitter.com/lzYOf0xNBI — Marijan Kelava ⭐ (@MarijanKelava) December 10, 2019

Salzburg verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus der Champions League. Mit acht Punkten aus sechs Spielen ist die Bilanz der Bullen durchaus anschaubar.

Die ersten Fans zeigen sich bereits optimistisch für die kommenden Aufgaben in der Europa League. Nach den Leistungen in der Königsklasse darf man die Salzburger hier getrost auf der Rechnung haben.

Nach #SALLIV : Liverpool-Trainer #Klopp hat sich gerade in der Pressekonferenz beim Dolmetscher dafür entschuldigt, auf welche Art und Weise er ihn am Montag öffentlich kritisiert hatte. — Stephan Blumenschein (@sblumens) December 10, 2019

Auch bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp scheint eine gehörige Portion Anspannung abgefallen sein.

Und? Hat Klopp denn jetzt wieder gute Laune und ist Sunnyboy? #SALLIV pic.twitter.com/52CryAaczs — P. Neville (@Felipe_Arminha) December 10, 2019

Vor der Partie äußerste sich der Welttrainer kritisch gegenüber einem Dolmetscher und einen Journalisten, dies dürfte nun vergessen sein.