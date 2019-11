Umgerechnet zwei Siege und ein Unentschieden liegt Österreich in der Fünfjahreswertung hinter der Türkei und dem für die Champions League so wichtigen elften Platz.

Salzburg steuert regelmäßig wichtige Punkte für Österreichs Fünfjahreswertung bei © AP

Während sich der WAC mit dem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach nach dem Spiel gegen AS Roma am 12. Dezember aus dem internationalen Geschäft verabschieden muss, steht nach dem 2:1 von Valerien Ismaels LASK gegen Rosenborg Trondheim fest: Salzburg ist im Frühjahr nicht der einzige rot-weiß-rote Vertreter im internationalen Geschäft. Salzburg hat mit einem Heimsieg gegen Champions-League-Sieger Liverpool sogar noch die Chance, in der Königsklasse weiterzuspielen, der dritte Tabellenplatz und das Sechzehntelfinale in der zweithöchsten UEFA-Leistungsklasse ist gesichert.