Erling Braut Haland traf zum 1:0 und 2:0 © APA/AFP/JOE KLAMAR

Hier kommen Sie zum Liveticker!

1. Halbzeit

Was war das für eine erste Halbzeit von FC Salzburg! Das Team von Jesse Marsch zerlegte die Gäste aus Genk nach allen Regeln der Kunst und führt völlig verdient nach 45 Minuten mit 5:1. Bereits in der 2. Minute traf Erling Braut Haland zum 1:0 - doch das war nur ein Vorgeschmack auf das, was folgen sollte. Haland erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, Hwang Hee-chan auf 3:0 (36.). Die Gäste konnten zwar durch John Janer Lucumi zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzen, doch noch einmal Haland (45.) und Dominik Szoboszlai sorgten für das 5:1 der Mozartstädter. Notiz am Rande: Das 1:0 durch Haland war das schnellste Tor eines österreichischen Teams in der Geschichte der Königsklasse. Darüber hinaus ist Haland mit 19 Jahren der jüngste Spieler aller Zeiten, der in der Champions League in einer Halbzeit drei Tore erzielt hat.

Ebenfalls nicht uninteressant: Unter Marsch hat Salzburg bisher alle neun Pflichtspiele gewonnen, dabei nur zweimal weniger als fünf Tore erzielt. Die fünf Treffer haben die Hausherren bereits erzielt und es sieht so aus, als würde auch die Siegesserie halten.

2. Halbzeit

Die Hausherren begannen druckvoll, doch das erste Tor erzielten die Gäste. Mbwana Samatta verkürzt in der 52. Minute auf 2:5. Doch ließen die Hausherren nicht auf sich sitzen, Andreas Ulmer traf zum 6:2 (62.).