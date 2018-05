Ein Auszug: Erst zwei Trainern ist es gelungen, drei Mal die Champions League zu gewinnen. Noch nie erzielte ein Einwechselspieler zwei Tore in einem Finale. Jürgen Klopp verlor die letzten sieben Finali, an denen er mit Liverpool und Dortmund teilnahm.

Cristiano Ronaldo © APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Nach ihrem 13. Champions-League-Triumph sind die Fußball-Profis von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt von tausenden Fans gefeiert worden. Den Menschen, die sich auf dem prall gefüllten Platz Puerta del Sol im Zentrum Madrids versammelten, präsentierten die Kapitäne Sergio Ramos und Marcelo am späten Sonntagabend auf dem Balkon des Gebäudes der Regionalregierung den silbernen Sieger-Pokal.

"Diese Trophäe gehört auch Euch. Jetzt müssen wir langsam schon an den 14. Titel denken", rief Ramos unter dem Jubel der Massen. Die Fans skandierten unter anderem immer wieder "Campeones, campeones" (Meister, Meister).

Beim Finale in Kiew hatten die Königlichen um Weltfußballer Cristiano Ronaldo Liverpool am Samstag mit 3:1 bezwungen. Am Sonntagabend wollten die Profis nach Besuchen der Almudena-Kathedrale, der Regionalregierung und des Rathauses mit den Fans auch noch am Cibeles-Brunnen sowie im Estadio Santiago Bernabeu feiern.

Fünf Fakten, die das Champions-League-Finale offenbart: