Wovon viele Österreicher ihr Leben lang träumen? Von einem Lottosechser. Kylian Mbappe spielt kein Lotto, scheffelt aber jeden Monat sechs Millionen Euro brutto ab. Diese unfassbare Summe zahlt Arbeitgeber Paris Saint-Germain dem französischen Topspieler - und die Prämien sind da noch gar nicht mit eingerechnet!

Sechs Millionen Euro - damit kassiert Mbappe fast doppelt so viel wie der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi, der bei den Parisern "nur" auf 3,375 Millionen Euro monatlich kommt. Damit liegt der Argentinier in der von der französischen Sportzeitung veröffentlichten Gehaltsliste sogar nur auf Platz drei. Denn der Brasilianer Neymar bekommt monatlich 3,675 Millionen überwiesen.

Gehälter, die das Missverhältnis in der französischen Ligue 1 unterstreichen. So liegen auf den ersten zehn Plätzen ausschließlich Spieler von PSG, erst auf Platz elf findet sich mit Wissam Ben Yedder (650.000 Euro) ein Kicker vom AS Monaco.