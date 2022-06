"Es waren schon einige interessante Angebote dabei, aber letztlich muss das Gesamtpaket passen, damit ich mich für ein Team entscheide", sagte Franco Foda erst kürzlich zur Kleinen Zeitung, als er gefragt wurde, ob er schon bereit für eine neue Aufgabe sei.

Einige Nationalteams und Klubs sollen demnach schon angefragt haben, den Deutschen, der von November 2017 bis März 2022 als Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams tätig war, unter Vertrag zu nehmen.

Die neueste Spur führt in die Schweiz. So soll der 56-Jährige heute in Zürich gesichtet worden sein. Und ausgerechnet dort wird um 16 Uhr ein Trainer vorgestellt - nämlich jener des FC Zürich. Die Zürcher sind aktueller Meister in der Schweiz, gewannen den Titel mit 14 Punkten Vorsprung auf den FC Basel. Allerdings wechselte Trainer Andre Breitenreiter in diesem Sommer zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim. Zürich wird übrigens in der neuen Saison in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation starten.

Foda könnte nach 25 Jahren in die Schweiz zurückkehren, spielte er doch bereits als Aktiver im Frühjahr 1997 für den FC Basel - sechs Monate, bevor seine Zeit beim SK Sturm begann und bevor Graz seine zweite Heimat wurde.