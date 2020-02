Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daley Blind © GEPA pictures/ Christian Walgram

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Daley Blind hat knapp zwei Monate nach einer Herzoperation sein Comeback gegeben. Der Verteidiger wurde am Mittwoch beim 3:0-Auswärtserfolg seines Vereins Ajax Amsterdam im Cup-Viertelfinale über Vitesse Arnheim in der 77. Minute eingetauscht.

Beim 29-Jährigen war Mitte Dezember eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden. Daraufhin wurde ihm ein Defibrillator implantiert, der elektrische Impulse sendet, um die Herzrhythmen zu regulieren und damit unter Umständen einen Herzstillstand zu verhindern. Nun darf Blind auf eine Teilnahme an der EURO 2020 hoffen, bei der es am 18. Juni in Amsterdam gegen Österreich geht.