Tragischer Vorfall in Buenos Aires: Nach dem Finale der Copa Libertadores sollen zwei Fans der Boca Juniors einen 21-jährigen River-Plate-Fan ermordet haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ALBERTO RAGGIO

Das Finale der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, zwischen den argentinischen Erzrivalen River Plate und den Boca Juniors war in den letzten Tagen großes Thema. Aufgrund von Ausschreitungen musste das Rückspiel sogar nach Madrid verlegt werden, da in Buenos Aires keine sichere Austragung möglich gewesen wäre. Am Ende jubelte River Plate über den Titel.

Und diesen Titel hat ein junger Fan nun wohl mit dem Tod bezahlt. Denn: Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, haben zwei Boca-Fans einen 21-jährigen River-Plate-Fan namens Exequiel Aaron Neris ermordet. Er soll erstochen worden sein.

Bevor Neris starb, konnte er noch seine Mutter kontaktieren. "Ich sterbe, ich sterbe", soll er gesagt haben. "Sie haben mich attackiert, weil ich das Ergebnis gefeiert habe. Weil ich ein River Fan bin."