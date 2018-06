Wechsel zu ManU?Gerüchteküche: 57 Millionen für Arnautovic

Facebook

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Manchester-United-Trainer Jose Mourinho hat am Mittwochabend das Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Russland in Innsbruck beobachtet. Sein Club soll laut englischen Medienberichten ernsthaftes Interesse an ÖFB-Star Marko Arnautovic bekunden. Als Grund für seinen Besuch in Tirol gab Mourinho gegenüber der APA - Austria Presse Agentur mit einem Lächeln aber "Urlaub" an.

Die Spekulationen um Arnautovic wollte Mourinho nicht kommentieren. Bereits in den vergangenen Tagen hatten britische Medien berichtet, dass Englands Rekordmeister hinter dem Angreifer vom Ligakonkurrenten West Ham her sein soll. Laut Informationen von Sky Sports sei dieses Interesse konkret. West Ham soll für den 29-Jährigen aber 50 Millionen Pfund (57,4 Mio. Euro) Ablöse verlangen, berichtete der Sender am Mittwoch.

Arnautovic war im vergangenen Sommer für 25 Mio. Pfund (damals 28,5 Mio. Euro) von Stoke City zu West Ham gewechselt. Dort erzielte der Wiener in der abgelaufenen Saison elf Premier-League-Tore und wurde bei den "Hammers" zum Spieler des Jahres gewählt. Arnautovic absolvierte gegen die Russen sein 70. Länderspiel für Österreich. Der England-Legionär begann als Solospitze im Sturmzentrum.

"Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen mir ist"

Marko Arnautovic hat erst nach dem Spiel vom Besuch von Jose Mourinho erfahren. "Es ist natürlich eine Ehre, dass er uns zum Freundschaftsspiel zuschauen kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen mir ist", sagte der ÖFB-Angreifer. "Aber auch wenn ich es gewusst hätte: Ich probiere mich auf meine Mannschaft zu konzentrieren, meine Mannschaft voranzutreiben und ein Spiel zu gewinnen."

Arnautovic leistete vor den Augen des Startrainers von Manchester United die Vorarbeit zum 1:0-Siegestreffer von Alessandro Schöpf. Durch die kolportierten 57 Millionen Euro, die West Ham für ihn verlangen soll, habe sich für ihn nichts geändert. "So eine Summe hört man, aber ob es die Wahrheit ist, das weiß ich nicht", sagte der 29-Jährige. Weitere Gedanken macht er sich nicht. "Ich bin jetzt im Nationalteam und konzentriere mich noch auf die letzten zwei Spiele. Und dann geht es in den Urlaub, den ich mir verdient habe."

Manchester United Manchester United ist ein 1878 gegründeter englischer Fußballverein aus Manchester, der bis 1902 als Newton Heath bekannt war. Mit 20 Meistertiteln ist Manchester United englischer Rekordmeister. Als einem der größten und meist unterstützten Vereine Englands gelang es United, in den 1990er Jahren und zum großen Teil zwischen 2006 und 2013 unter dem Trainer Alex Ferguson eine nationale Dominanz zu errichten, wie sie zuletzt der FC Liverpool Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre erreicht hatte und welche die traditionell starke Rivalität zwischen den beiden Klubs noch verstärkte. Mit dem Gewinn des Triple 1999 wurde der Höhepunkt dieser Ära erreicht. Mit einem Jahresumsatz von rund 676.3 Millionen Euro ist Manchester United laut Deloitte der umsatzstärkste Verein der Welt (Stand Saison 2016/17). Mit 659 Millionen Anhängern (Stand 2012) ist er zudem der populärste Fußballverein weltweit. Manchester United ist einer von fünf Vereinen – neben Juventus Turin, FC Bayern München, Ajax Amsterdam und dem FC Chelsea – welche die Champions League, UEFA-Pokal/Europa League und den Europapokal der Pokalsieger gewonnen haben. Quelle: Wikipedia

