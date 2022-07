Die Frauen-EM 2022 in England hat noch nicht einmal begonnen – und Österreichs Nationalteam muss vor dem Auftaktspiel gegen die Gastgeberinnen aus England schon den zweiten Ausfall verdauen: Mittelfeldspielerin Maria Plattner erlitt im Training in England einen Schlüsselbeinbruch und fällt verletzt aus.

Die 21-jährige Tirolerin, die von Wacker Innsbruck über Sturm in der abgelaufenen Saison den Sprung in die Deutsche Bundesliga zu Turbine Potsdam geschafft hat, wird noch am Montag den Rückflug in die Heimat antreten. Fix ist auch, dass Lisa Kolb, die unmittelbar vor der Abreise einen positiven Covid-Test abgab, nicht nach England nach kommen kann, sie ist nach wie vor positiv.

Und damit rücken jene zwei Spielerinnen, die als "Reserve" mit nach England geflogen waren, schon jetzt fix in den Kader nach, eine davon auch vom SK Sturm: Annabel Schasching, die "Spielerin der Saison" in der heimischen Liga und Virginia Kirchberger, die nach einer langen Verletzung zunächst nicht den Sprung in den 23-Frau-Kader geschafft hatten, werden fix in den Euro-Kader aufgenommen.

"Leider hat Maria Plattner bei einem Zweikampf im Training einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Sie ist bereits zur weiteren Abklärung nach Hause geflogen. Im Falle von Lisa Kolb haben wir die Entscheidung getroffen, weil nicht abzusehen ist, wie sich ihre Leistungsfähigkeit nach ihrer Corona-Infektion entwickelt", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann in einer Aussendung des ÖFB - und zeigte sich erleichtert, dass man eben zwei "Backup-Spielerinnen" mitgenommen habe: "Ich bin sehr froh, dass wir schon im Vorfeld zwei Backup-Spielerinnen mitgenommen haben, die jetzt in den offiziellen Kader nachrücken. Virginia Kirchberger und Annabel Schasching haben von Beginn ihre Rolle angenommen und sich in den Trainings sehr gut eingebracht."