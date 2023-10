Entspannte Stille herrschte gestern im Trainingszentrum in Graz-Messendorf. Jene Protagonisten, die am Vorabend die Fans beim 2:2 gegen Atalanta Bergamo in Entzücken versetzt und damit das Stadion in Liebenau zum Beben gebracht hatten, spulten ihr Regenerationstraining ab. Die Kollegen, die später erfolgreich ins Spielgeschehen eingegriffen hatten, schwitzen beim Spielersatztraining. Belastungssteuerung ist ein Teil des Erfolgslaufs des SK Sturm. Ein anderer ist der Teamgeist, der diese Mannschaft ausmacht. Immer wieder betont Trainer Christian Ilzer den kollegialen Zusammenhalt trotz gnadenloser Konkurrenz im Training.