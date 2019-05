Facebook

Gleich neun Mal ertönten die "Poodles" beim Schweden-Sieg gegen Österreich © GEPA pictures

Über Geschmack lasst sich bekanntlich gut streiten. Die Kontroversen über die heurigen Songcontest-Lieder, an die sich eine Woche später ohnehin niemand erinnert, werden periodisch und in aller Ausführlichkeit geführt. So auch diese Woche in Tel Aviv. Ein bunter Potpourri ist auch bei der Eishockey-WM in der Slowakei vertreten. Jedes Land darf seinen Torsong vorab bekannt geben. Die DJs befinden sich gewissermaßen auf dem Eis. Wer einen Treffer erzielt, bestimmt die Musik.

