Mit 0:5 lag Österreich schon nach dem ersten Drittel zurück. Rasmussen machte das halbe Dutzend zur Spielmitte voll, Lindholm egalisierte das Vorjahres-0:7 schon nach 34 Minuten. Hier sind Sie live am Puck!

Starkbaum musste unzählige Male hinter sich greifen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Dass es gegen Weltmeister Schweden für Österreichs Eishockey-Nationalteam kein besonders lustiger Nachmittag werden würde, war schon vorher klar. Vom „Genießen dieses Spiels“, wie Teamchef Roger Bader vorher sagte, konnte man nicht viel sehen. Ein Doppelschlag zu Beginn avancierte früh zum Spaßverderber. Nach 69 Sekunden netzte Gabriel Landeskog ein, 88 Sekunden später verwertete Marcus Krüger einen Rebound gegen Bernhard Starkbaum zum 0:2. In der Folge überstand die ÖEHV-Abwehr ein Unterzahlspiel, einmal mehr verursacht durch Kapitän Thomas Raffl, das 0:3 durch William Nylander folgte dennoch mit dem vierten schwedischen Torschuss auf dem Fuß (6.).

Weitere zwei Minuten später hämmerte der aufgerückte Adam Larsson die Scheibe als Vollendung einer mustergültigen Kombination in die Maschen. Und was machte die rot-weiß-rote Offensive in diesem Eröffnungsdrittel? Immerhin gab es zwei Sololäufe von Dominic Zwerger (2.) und Manuel Ganahl (9.), deren Abschlüsse Henrik Lundqvist vor keinerlei Probleme stellten. Die beste Chance, ein nicht verwerteter Querpass von Peter Schneider durch Alexander Cijan, wurde dann zum Boomerang. Ein Puckverlust von Michael Raffl führte im Konter zum 0:5-Pausenstand durch Adrian Kempe (15.).

Schwedischer Schongang im Mitteldrittel

Im Mitteldrittel ließen es die Schweden etwas ruhiger angehen, was sich schon alleine dadurch bemerkbar machte, dass sie erst nach fünf Minuten durch Landeskog per Stangenkracher erstmals auf das gegnerische Tor schossen. In dieser Zeit hatte Österreich schon ein Powerplay vergeben. Im zweiten Überzahlspiel kam es noch schlimmer. Die ÖEHV-Mannen verloren im eigenen Drittel die Scheibe, Dennis Rasmussen sagte artig danke und machte zur Spielmitte das halbe Dutzend voll. Das Ergebnis des letzten WM-Duells dieser beiden Mannschaften vom Vorjahr war diesmal schon nach 34 Minuten eingestellt. Elias Lindholm hämmerte die Scheibe aus spitzestem Winkel über die Linie.

Kurz vor der zweiten Sirene konnte Österreich in Person von Cijan (37.) und Ex-Schweden-Legionär Thomas Hundertpfund (38.) im dritten Überzahlspiel immerhin wieder einmal beim schwedischen Schlussmann anklopfen.

Personalien: Starkbaum steht wieder im Tor

Personell hat Bader einiges umgestellt. Ex-Schweden-Legionär Bernhard Starkbaum kehrt ins Tor zurück, Thomas Hundertpfund - ebenfalls mit Schweden-Vergangenheit - ist wieder im Line-up, Patrick Obrist fehlt ebenso wie der angeschlagene Konstantin Komarek. Und: Die Raffl-Brüder bilden nicht mehr eine Linie mit Peter Schneider. Michael Raffl ist wieder Flügel mit Center Benjamin Baumgartner und Fabio Hofer. Thomas Raffl wird wieder von Raphael Herburger gecentert, Peter Schneider ist in dieser Linie auch dabei.

Aufstellung Österreich: Starkbaum (Kickert); Heinrich-Pallestrang, Unterweger-Schumnig, Wolf-Schlacher, Strong-Peter; Th. Raffl-Herburger-Schneider, M. Raffl-Baumgartner-Hofer, Zwerger-Rauchenwald-Haudum, Cijan-Hundertpfund-Ganahl