„Wir haben den Job erledigt, drei Punkte geholt - nicht mehr und nicht weniger“, lautete das nüchterne Fazit von Philipp Lindner nach dem klaren 7:2-Sieg gegen Schlusslicht Graz. Überbewerten will man im Lager der Villacher Adler den Pflichtsieg gegen die 99ers jedoch keinesfalls, bereits am Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden Meister Salzburg ein wesentlich schwererer Brocken auf die Mannschaft von Trainer Marcel Rodman. Während die langjährige Bilanz gegen die Roten Bullen ziemlich bescheiden ausfällt, konnten die Adler in dieser Saison immerhin zwei von drei direkten Duellen für sich entscheiden, streben auch im vierten Aufeinandertreffen einen Punktezuwachs an, den sie auch dringend nötig haben.