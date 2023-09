Das Internet hat sich also doch durchgesetzt. Und mit den neuesten Mobilfunktechnologien das Livestreaming. 2010 startete die Expansion durch Netflix und mit ihm die Aufklärung sowie ein globaler Siegeszug. Seitdem gibt es praktisch nichts, was nicht gestreamt wird. Zu Corona-Zeiten, als die Sportwelt unserer Hemisphäre stillgestanden war, konnte man sogar packende Fußball-Partien aus der Mongolei sehen. Doch die österreichische Eishockey-Liga hingegen galt lange als gallisches, uneinnehmbares Dorf. Der erbitterte Widerstand einzelner Klubs (KAC, Wien, Graz) führte dazu, dass ServusTV (hatte die Streaming-Plattform "Home of Hockey" bereits betriebsbereit) 2020 den Stecker gezogen hatte.