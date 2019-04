Facebook

Der KAC feierte einen verdienten Sieg in Wien © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl)

"Wenn wir wieder so kompakt, diszipliniert und effizient auftreten, steht einem Sieg am Mittwoch nichts im Wege." Selbstbewusstsein haben sie nach dem 2:0 in Spiel Nummer fünf der Finalserie in Wien, die Rotjacken. Thomas Hundertpfund, der Torschütze zum 2:0 war es, der den Glauben an die eigene Stärke öffentlich äußert. Und wahrlich, man hat den Wienern mit dem ersten Auswärtssieg der Serie in dieser Partie den Schneid abgekauft. "Weil wir nach einer halben Stunde besser wurden und davor vom überragenden Lars Haugen im Spiel gehalten wurden. Danach war es richtig routiniert", erklärt Hundertpfund, dem nach Pass von Nick Petersen sein zweites Playoff-Tor gelungen war. "Das ist natürlich wichtig, wenn man zuvor schon viele Chancen hatte. Aber es ist egal, wer die Tore macht", so der Klagenfurter, der lachend betont: "Nun ja, dass ich nicht der große Scorer bin, ist ja schon bekannt."