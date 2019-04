Kleine Zeitung +

Capitals - KAC 0:2 Rotjacken können den Sack nun daheim zumachen

Der KAC feierte mit 2:0 den ersten Auswärtssieg der Finalserie in Wien. Mit einer 3:2-Serienführung reist man zurück nach Klagenfurt, wo man sich am Mittwoch den Pokal holen kann. 123 Sekunden machten in Kagran den Unterschied.