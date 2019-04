Facebook

Wer siegt in Spiel drei? © KLZ Video

Der KAC konnte in Finale Nummer zwei daheim mit 1:0 den Serien-Ausgöleich gegen die Vienna Capitals fixieren. Bereits am Donnerstag wandert das Finale zum zweiten Mal in die Bundeshauptstadt. "Wir sind in der Serie Außenseiter", stellt Trainer Petri Matikainen klar. Doch gelingt den Rotjacken diesmal der Sieg in Wien?

Wir haben unsere Makaken am Landskroner Affenberg gefragt, wer die Partie in Kagran gewinnt. Vorab: Der KAC konnte heuer im Grunddurchgang den einzigen Sieg der Saison in Wien feiern und zwar im Penaltyschießen. Gelingt diesmal der erste reguläre Sieg oder gibt es wieder eine Overtime, wie in Spiel eins? Damals rettete Sondre Olden die müde wirkenden Caps mit dem Tor zum 3:2.

Was passiert diesmal? Die Makaken haben bisher zehn von elf Klagenfurter-Playoff-Spielen richtig erraten. Affen-Orakel spirch: Wer gewinnt Spiel drei?

KAC vs Capitals: Affenberg-Orakel! Wer gewinnt das 3. Spiel? +