Für die Graz99ers steht eine Jubiläumssaison an und damit Ihre letzte als Präsident des Vereins. Was erwartet man sich da?

JOCHEN PILDNER-STEINBURG: Nicht mehr als in den letzten Saisonen und vor allem keine Wunder. Ich erwarte mir eine kampfstarke Mannschaft, eine Entwicklung, und hoffentlich kommen wir etwas einfacher und mit weniger Aufregung ins Play-off als in den vergangenen Jahren.