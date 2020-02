Facebook

Nächste Niederlage für die 99ers © GEPA pictures

Die 99ers warten weiter auf den ersten vollen Erfolg in der Pick Round der Erste Bank Eishockey Liga. Auch in Bozen war für die Grazer nichts zu holen, sie unterlagen bei den Füchsen mit 2:5. Damit halten die Grazer nach sechs Spielen in der Zwischenrunde bei fünf Niederlagen und drei Punkten am Tabellenende.

Flemming brachte die Gastgeber nach einem torlosen ersten Drittel in Führung (23.). Hamilton glich für die Grazer wenig später aus (24.), doch die Italiener stellten durch Insam den Vorsprung schnell wieder her (26./Powerplay). Die weiteren Bozen-Treffer im Schlussdrittel erzielten Giliati (45.), Bernard (50.) und Frigo (53.), Ograjensek betrieb aus Grazer Sicht nur Ergebniskosmetik (51./Powerplay).

Bozen hat dank des sechsten Sieges in Folge in der Pick Round und wegen der Niederlage von Salzburg die Tabellenführung übernommen. Die "Bullen" mussten daheim ein 1:6-Debakel gegen die Vienna Capitals hinnehmen. EHC Linz und der VSV fixierten die Play-off-Teilnahme.

Am Donnerstag empfangen die 99ers zum letzten Heimspiel der Pick Round die Vienna Capitals (19.15 Uhr). Am Sonntag ist Graz zum Abschluss in Salzburg zu Gast (17.30).