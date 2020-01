Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei den 99ers © GEPA pictures

Erneut ohne sechs Spieler, die verletzt zuschauen mussten, gingen die Graz 99ers in das 33. Saisonspiel. Fehervar war zu Gast im Liebenauer Bunker. Die Zuschauer? Waren da, allerdings nicht in Massen. Die fehlende Aussicht auf einen Top-Fünf-Patz lockte nur 1501 Fans in die Halle.