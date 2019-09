Znaim vs Graz 99ers Auswärtssieg und ein perfekter Einstand

Die Graz 99ers sicherten sich in Znaim den zweiten Sieg in der noch jungen Saison. Für den ersten Treffer der Steirer sorgte mit Greg Squires der neue Mann.

Keeper Teemu Lassila war an diesem Abend nicht zu beneiden. Nach fünf Toren wurde er erlöst © GEPA pictures

Haben Trainer Doug Mason und sein "Co" Jens Gustafsson wieder einmal den richtigen Riecher gehabt? Es scheint so. Nachdem David Aslin bei seinem ersten Einsatz gegen Wien schon zu überzeugen wusste, hat nun auch der zweite "Blitztransfer" zugeschlagen. Greg Squires traf in seinem ersten Spiel für die 99ers nach 5 Minuten und 55 Sekunden getroffen und brachte die Grazer somit auf die Siegesstraße. Die 99ers kamen mit bereits fünf Bewerbsspielen in den Beinen (4 x CHL und 1 x EBEL) zu den noch ungeprüften Tschechen und waren in allen Belangen überlegen. Zur zweiten Pause lagen die Grazer bereits 5:0 in Führung.