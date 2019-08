Im vollen Grazer Schubertkino präsentierten die 99ers vor dem CHL-Auftakt am Freitag das neue "Walk on Ice"-Video.

Die 99ers machten auch hinter der Kamera eine gute Figur © KK

Bald ist es wieder soweit: Am kommenden Freitag starten die 99ers mit dem Spiel der Champions Hockey League bei den Frölunda Indians endgültig in die neue Eishockey-Saison. Bevor es soweit ist, präsentierten die Grazer das neue "Walk on Ice"-Video, bei dem die Eishockeycracks beweisen, dass sie nicht nur auf dem Eis, sondern auch hinter der Kamera eine gute Figur machen.

Das neue Video dreht sich um die bevorstehende Premiere in der Champions Hockey League, wo es nach dem Duell gegen den amtierenden Sieger Frölunda noch gegen die Cardiff Devils und Mountfield HK geht. Nach der CHL wird das Video an die EBEL adaptiert:

Präsentiert wurde das dreiminütige Video am Mittwoch im vollen Grazer Schubertkino. Der gesamte 99ers-Kader rund um Kapitän Oliver Setzinger war zugegen, inklusive der Neuzugänge Joakim Hillding, Cristopher Nihlstorp, Sebastian Collberg, Trevor Hamilton und Philipp Lindner.

Neben dem Champions-Hockey-League-Spiel bei Frölunda am Freitag war auch der Präsident ein großes Thema: Jochen Pildner-Steinburg feierte Geburstag - und das wurde freilich mit einer Geburtstagstorte zelebriert.