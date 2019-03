Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Es war angerichtet in Liebenau und nur eine Frage interessiert die Zuseher: Gewinnen die Graz 99ers zum ersten Mal in ihrer 20. Bundesliga-Saison eine Runde im Play-off? Die Ausgangslage ist hervorragend, denn die Grazer gehen mit einem 3:1-Vorsprung in das fünfte Spiel der "Best-of-Seven"-Serie. Das Spiel wurde somit zum ersten von insgesamt drei Matchpucks. Kein Wunder, dass die Linzer von einem Schicksalsspiel sprachen. "Wir sind 1:3 hinten, denken aber von Spiel zu Spiel. Noch ist alles möglich", hofft Coach Tom Rowe, dass man den vorzeitigen Urlaubsantritt doch noch verhindern kann. Wie schon in den ersten beiden Partien im Bunker traten viele Fans der Linzer die Reise an, um die Black Wings zu unterstützen. Die 99ers gaben ihrerseits einen Dresscode aus: Jeder sollte in Orange zum Schlager kommen.