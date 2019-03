Facebook

Jens Gustafsson und Doug Mason bleiben den Graz 99ers erhalten © GEPA

Beide Betreuer bleiben damit auch in den kommenden beiden Jahren beim steirischen Eishockey-Club. Doug Mason geht in seine bereits vierte Saison bei den 99ers und wird in der kommenden Spielzeit 2019/2020 mit den Grazern erstmals auch international in der Champions Hockey League vertreten sein.

Ebenfalls am Erfolg der Grazer beteiligt ist Co-Trainer Jens Gustafsson. Der 45-jährige Schwede hängt zwei weitere Jahre in der Steiermark an und wird Mason in seiner Arbeit weiterhin unterstützen.