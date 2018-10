Facebook

Ty Loney (in weiß) und die Grazer fanden kaum einen Weg durch die Kärntner Defensive © GEPA pictures

Im ersten Spiel des Kärnten Doppels gab es für die 99ers zwei Punkte: Die Grazer holten beim KAC einen Sieg im Penaltyschießen. Nach einem offenen Beginn nahm der KAC mehr und mehr das Heft in die Hand. David Fischer nützte einen gescheiterten Klärungsversuch von Curtis Hamilton zum 1:0 für die Gastgeber (15.). Die Grazer schwächten sich mit vielen Strafen selbst, vor Ende des ersten Drittels mussten zwei Spieler auf die Strafbank - und diesen Umstand nützten die Kärntner in der 22. Minute in Person von Thomas Koch zum 2:0.

Die Grazer bissen sich zumeist an KAC-Goalie Lars Haugen die Zähne aus. Erst Robin Weihager (52.) und Matt Caito (59.) retteten die Grazer in die Overtime und dort war es abermals Weihager, der als einziger Penaltyschütze erfolgreich war und den Grazern zwei Punkte rettete.

"In den ersten zwei Dritteln waren wir zu passiv. Wir verdienten es aber, in die Overtime zu kommen - und dort kann alles passieren", sagte Robin Weihager nach seinem Goldtor.