Theresa Schafzahl lebt ihren Traum und will zum Vorbild werden

Porträt. Steirerin ist die einzige Österreicherin, die in der neuen Frauen-Eishockeyliga in den USA spielt – ab diesem Wochenende will sie zudem Österreichs Frauen bei der WM in Klagenfurt in die Top-Division schießen.