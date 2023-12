Zwei Spiele, zwei Siege und 8:4 Tore. Der Auftakt ist der österreichischen Eishockey-U20 nach Maß gelungen. Nach dem 5:2 gegen Japan setzten die ÖEHV-Junioren bei der Division IA-WM in Budapest ein 3:2 gegen Gastgeber Ungarn drauf und lachen gemeinsam mit den punktgleichen Nationen Frankreich und Kasachstan von der Tabellenspitze. „Die Ergebnisse passen, aber speziell gegen Ungarn waren wir weit weg von unserem besten Spiel, müssen alle noch ein, zwei Niveau-Stufen drauflegen“, sagt Ian Scherzer, der sich mit dem Last-Minute-Siegtorschützen Gregor Biber das Zimmer teilt. Der 18-jährige Villacher ist aktuell Topscorer und ebenso Teil des österreichischen Paradesturms wie Salzburg-Center Luca Auer (19), der in Graz geboren ist, aber schon früh in die Bullen-Akademie wechselte.