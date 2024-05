Wir sind keine schlechte Mannschaft“, sagte Benjamin Baumgartner nach 3:2 gegen Finnland mit einem Grinsen und Leuchten in den Augen, das kaum in Worte zu fassen ist. 0,2 Sekunden waren auf der Uhr, als er denn Finnen Österreichs ersten Siegtreffer aller Zeiten in diesem Duell einschenkte. Baumgartner wäre aber nicht er selbst, ein bescheidener Teamplayer, wenn er nicht seine Kollegen loben würde: „Der Manny G. (Manuel Ganahl, Anm.) und Haudum sind so perfekt vor dem Tor gestanden und ich habe die Scheibe einfach nur nach vorne geflackt.“