„Das war vielleicht schon der Save des Turniers und wird sicher in vielen Highlight-Videos auftauchen“, geriet der Hallensprecher in der Prague-Arena beim Duell zwischen Österreich und der Schweiz in Ekstase. Grund für seinen Ausbruch war ein Save von David Kickert, der gegen den heraneilenden Philipp Kurashev aus schier aussichtsloser Position die Fanghand nach oben schnellen ließ und Österreich im Spiel hielt. Diese Parade und auch seine spektakuläre Rettungsaktion mit bloßer Hand nach dem Verlust seines Stockhandschuhs liefen tags darauf auch im tschechischen TV rauf und runter. Auch wenn am Ende ein bitteres 5:6 auf der Anzeigetafel stand, kann die ÖEHV-Truppe viel Kraft aus diesem tollen Auftritt schöpfen, ehe am Dienstag (20.20 Uhr) mit Kanada der nächste Brocken kommt.