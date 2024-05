Am Samstagvormittag, beim obligatorischen „Morning Skate“ war noch einmal Durchzählen angesagt. Alle da, alle fit und somit war auch klar: Ein Crack wird am Nachmittag noch nicht offiziell registriert sein, weil Teamchef Roger Bader nur 21 Feldspieler vor dem ersten Spiel für die WM registrierte. Und ein Kaderspieler muss gegen die Dänen sowieso auf die Tribüne. Bei der Ankunft in Prag wurden überhaupt nur 15 Feldspieler angemeldet, „als einzige Nation bei dem Turnier“, wie Bader verriet. Heute folgten also sechs weitere.