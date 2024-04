Neun Sekunden vor dem Ende versenkte Elvir Jakupovic für Wels noch einen „Dreier“, doch das reichte nicht. Augenblicke später jubelte der UBSC Graz über den Sieg im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie (“Best of five“). „Es ist noch nicht viel passiert, aber das war ein ganz wichtiger Auswärtssieg“, sagt Sport-Direktor Karl Sommer. Und die Entscheidung hätte knapper nicht sein können. Am Ende einer packenden Partie entschied ein Punkt zugunsten der Mannschaft von Trainer Ervin Dragšič – 82:81. Zwei Minuten vor dem Ende waren die Grazer schon neun Punkte vorn. „Das war wirklich nichts für schwache Nerven“, sagt Sommer. Die Kopfwäsche nach dem schwachen letzten Auftritt zeigte ihre Wirkung. Alle Spieler waren voll da. Zachery Deshon Cooks war mit 25 Punkten der beste Werfer auf dem Platz. Mit dieser Energie soll am Dienstag in Graz der zweite Sieg eingefahren werden. Um 19 Uhr geht es im Sportpark los.