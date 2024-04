Peter Schneider und der KAC, das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber nicht etwa, weil der Wiener im Dress des EC Red Bulls Salzburg inzwischen Wahl-Villacher ist. Sondern, weil ein alter Zwist wieder neu aufkocht. Bereits in der Finalserie 2019 eckte Schneider, der in der Saison auch Liga-MVP wurde, als Spieler vom späteren Vizemeister Wien am und neben dem Eis immer wieder mit den Rotjacken an, zog sich ebenso wie Caps-Trainer Dave Cameron den Unmut der Klagenfurter Fans zu.