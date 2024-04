„Das ist schon etwas ganz Besonderes, mein letztes Finale ist ja auch schon ein Zeiterl her. Nervös bin ich nicht, aber die Anspannung ist schon da. Es ist auch schön, zu merken, dass es solche Emotionen auch in meinem Alter noch gibt.“ KAC-Center Raphael Herburger gibt vor dem Auftakt der ICE-Finalserie einige Einblicke in seine Gefühlswelt. Der Vorarlberger geht nach 2009 und 2013 auf seinen dritten Meistertitel mit den Rotjacken los. Und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub aus Salzburg. Mit dem Herburger 2018 ausgerechnet seine letzte Finalteilnahme gegen Bozen verloren hat. „Wenn man auch weiß, wie es sich anfühlt, eine Finalserie zu verlieren, kann das ja noch einmal ein, zwei Prozent herauskitzeln. Wir haben bis hier hin eine tolle Saison gespielt und in der Mannschaft eigentlich alles, um zu gewinnen. Wir müssen es nur abrufen“, weiß der 35-jährige Ex-Schweiz-Legionär.