Das nächste Puzzleteil in einer Saison, die aus Rotjacken-Sicht aktuell fast einer Heldenreise gleicht, soll heute gesetzt werden. Mit einem dritten Sieg im dritten Halbfinale gegen Pustertal wäre dem KAC der Finaleinzug wohl nicht mehr zu nehmen. Was man auch in der KAC-Kabine weiß. „Pustertal war gegen Fehervar auch schon 0:2 hinten und kennt somit diese Situation. Dennoch werden sie es wohl als vorentscheidende Partie werten und damit alles hineinwerfen“, warnt Stürmer Manuel Ganahl.