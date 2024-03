Im heimischen Para-Eishockey bleiben die Carinthian Steelers Klagenfurt das Maß der Dinge. Bereits zum vierten Mal in Folge setzten sich die Kärntner die Krone auf. Dabei war es in dieser Saison aber knapper, als bei den Machtdemonstrationen der Vorjahre. Denn in der Liga, die momentan allerdings nur aus zwei Mannschaften besteht, gab es erstmals eine Niederlage gegen Dauer-Konkurrent „Steirische Panther Graz“. Denn im siebenten und vorletzten Saisonspiel des Grunddurchgangs gewannen die Steirer mit 2:0.