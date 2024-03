40 Minuten waren in Hartberg gespielt, da war die Stimmung am Tiefpunkt. Hartberg war gerade nicht in der Meistergruppe – trotz der besten Saison der Vereinsgeschichte. Willy Böving hat Sturm nach gutem Abschlag von Vitezslav Jaros und Missverständnis zwischen Manuel Pfeifer und Raphael Sallinger in Führung gebracht (31.). Nach 41 Minuten führten dann auch Rapid und Austria Wien.

Davor haben die 5024 Zuschauer – ausverkauft – einen offenen Schlagabtausch gesehen. Es war ein intensives, spielerisch nicht immer hochwertiges Spiel mit wenig Torgelegenheiten. Aufregung herrschte vor dem Sturm-Treffer. Da wurde ein Handspiel von David Schnegg vom VAR überprüft. Schiedsrichter Sebastian Gishamer entschied richtig – und leitete die Partie auch sonst gut.

In Hälfte zwei hatte Hartberg mehr vom Spiel, war die bessere Mannschaft und kam auch verdient zum Ausgleich. Jaros war bei einem direkten Freistoß von Donis Avdijaj nur der zweite Sieger. Danach probierte Sturm alles, um die Partie doch noch zu gewinnen. Die Hartberger verteidigten aber gut und stehen verdient in der Meistergruppe.