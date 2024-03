Der TSV Hartberg steht zum zweiten Mal in der Geschichte in der Meistergruppe. Dieser Erfolg war in der Saison 2019/2020 eine Sensation. Und dieser Erfolg ist auch diesmal nicht hoch genug einzuschätzen. Im Sommer 2023 hat ein Kaderumbruch in Hartberg stattgefunden. Dass sofort ein Rad ins andere greift, war in dieser Art und Weise nicht zu erwarten. Nicht einmal die größten TSV-Träumer haben der Mannschaft und dem Trainerteam diesen Erfolg zugetraut.