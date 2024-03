Es ist erst die zweite Woche der neuen Saison in der Formel 1 und die Motorsport-Königsklasse kommt nicht zur Ruhe. Nach den Vorwürfen in der Causa Christian Horner bahnt sich die nächste Untersuchung an. Diesmal steht mit Mohammed Ben Sulayem aber gleich der Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA im Zentrum der Kritik.

Konkret soll es dabei um den Großen Preis von Saudi-Arabien 2023 gehen. Ein Whistleblower habe der FIA mitgeteilt, dass Ben Sulayem angeblich eingegriffen hat, um eine Strafe gegen Fernando Alonso aufheben zu lassen. Dies stehe in einem Bericht eines FIA-Beauftragen an die Ethikkommission, schreibt die BBC. Die Informationen seien von mehreren Insidern bestätigt worden.

Der FIA-Präsident soll dem Scheich Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, seinerseits Vizepräsident des Verbandes und in Saudi-Arabien als offizieller Funktionär beim Rennen tätig, angerufen haben, um eine Aufhebung der Strafe gegen Alonso zu fordern. Der Spanier bekam eine zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt, da seine Mechaniker während einer vorangegangen Fünf-Sekunden-Strafe am Auto gearbeitet hatten. Mit den zusätzlichen zehn Sekunden fiel Alonso noch auf Platz vier zurück. George Russell erbte Rang drei hinter Max Verstappen und Sergio Perez. Nun beschäftigt sich die Ethikkommission damit, in vier bis sechs Wochen wird ein Bericht erwartet.